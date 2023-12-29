لندن تعلن إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الجمعة أن بريطانيا سترسل نحو مئتي صاروخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.وقال شابس على منصة "إكس": "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".