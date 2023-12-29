زيلينسكي زار مدينة أفدييفكا على الجبهة الشرقية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أنه زار مدينة أفدييفكا الواقعة عند الجبهة الشرقية التي تواجه منذ أشهر هجمات متكررة من القوات الروسية التي تحاول تطويقها.



وكتب زيلينسكي على تلغرام: "أفدييفكا، زرت مواقع اللواء المدرع 110"، مرفقًا رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه أمام لافتة تحمل اسم المدينة ويقدم أوسمة لجنود.



وقال إن أفدييفكا "واحدة من أكثر المناطق صعوبة على جبهة القتال" وإنه "شكر شخصيًا الجنود" وبحث في وضع الدفاع والحاجات الأساسية مع قائد" الوحدة.



وأضاف: "أشكر كلّ الذين يقفون في الخطوط الأمامية على خدمتهم وعلى ما فعلوه طيلة هذا العام الذي نجا البلد بأكمله خلاله بفضل هؤلاء الجنود".



وزار زيلينسكي جبهة القتال مرات عدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 بما في ذلك مدينة باخموت التي شهدت أطول معركة وأكثرها دموية في هذه الحرب قبل أن تسيطر عليها قوات موسكو في أيار.



وتحاول القوات الروسية منذ أشهر محاصرة مدينة أفدييفكا الصناعية التي تحولت إلى معقل للجيش الأوكراني منذ العام 2014.



وتُعدّ أفدييفكا النقطة الساخنة الرئيسية على الجبهة منذ فشل الهجوم المضاد الأوكراني الصيفي.



وأعلن الجيش الروسي الاثنين سيطرته على بلدة مارينكا قرب دونيتسك بشرق أوكرانيا.