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منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" من خطر الأمراض المعدية في غزة

أخبار دولية
2023-12-29 | 14:01
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منظمة الصحة العالمية &quot;قلقة للغاية&quot; من خطر الأمراض المعدية في غزة
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منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" من خطر الأمراض المعدية في غزة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الجمعة عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الانسانية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
     
وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية".

أخبار دولية

منظمة الصحة العالمية

الأمراض المعدية

غزة

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