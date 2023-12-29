رحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية مهددة بالتوقف في النيجر

رحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية مهددة بالتوقف في النيجر

أعلنت الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي أن رحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية إلى النيجر قد تعلق في مطلع شباط بسبب نقص التمويل، في بلد يحكمه نظام عسكري جاء في انقلاب في تموز ويحتاج 4,3 مليون من سكانه إلى مساعدات.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك إن "الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة (يونهاس) التي يديرها برنامج الأغذية العالمي يمكن أن تعلق قريبًا بسبب نقص التمويل".



وتبلغ ميزانية الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة 13,5 مليون دولار للعام 2024 لكنها لم تحصل على أي ضمان للتمويل حتى الآن، في حين أن نصف هذا المبلغ مطلوب بشكل عاجل، بحسب المصدر نفسه.



ونقل البيان عن ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في النيجر جان-نويل جنتيل قوله إن "الوضع المالي للخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة يجبرنا على خفض أسطولها من طائرتين حاليًا إلى طائرة واحدة بهدف خفض تكاليفها التشغيلية على الفور، ما سيؤثر سلبًا على العمليات الإنسانية".



وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن "قدرات الإجلاء الطبي ستتأثر بشكل خطير".



وأكد جنتيل أنه "بدون تمويل إضافي عاجل، سيتعين تعليق الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة بالكامل إعتبارًا من شباط 2024".