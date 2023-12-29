المستشار الألماني يجري اتصالا هاتفيا مع بيني غانتس

أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية في بيان، أن المستشار أولاف شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير الإسرائيلي وعضو حكومة الحرب بيني غانتس اليوم، شدد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وتجنب اندلاع صراع إقليمي.