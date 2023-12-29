إسرائيل ترفض اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب "إبادة" في غزة

أعلنت اسرائيل الجمعة، أنها ترفض "باشمئزاز" اتهام جنوب إفريقيا لها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة "إكس" إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز... التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا والطلب الذي تقدمت به" أمام محكمة العدل في لاهاي.