البرازيل تدعو إلى تجنب المظاهر العسكرية في النزاع بين فنزويلا وغويانا

البرازيل تدعو إلى تجنب المظاهر العسكرية في النزاع بين فنزويلا وغويانا

دعت الحكومة البرازيلية الجمعة إلى تجنب "المظاهر العسكرية" في النزاع بين فنزويلا وغويانا حول منطقة إيسيكيبو، وأعربت عن "قلقها" إزاء زيادة التوتر بين جارتيها.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الحكومة البرازيلية تتابع بقلق التطورات الأخيرة للنزاع حول منطقة إيسيكيبو".



ونقلت عن الحكومة "إعتبارها أنه يجب تجنب المظاهر العسكرية الداعمة لأي من الطرفين حتى تتمكن عملية الحوار الجارية من تحقيق نتائج".