ناشطون يغلقون طرقًا في بلغراد إحتجاجًا على نتيجة الإنتخابات التشريعية

تجمع مئات المحتجين الصرب الجمعة في وسط بلغراد وأغلقوا أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، منددين بعمليات تزوير شابت الإنتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول وفاز بها حزب الرئيس ألكسندر فوتشيتش.وقام الطلاب بتحركهم بمبادرة من حركة "بوربا" (نضال) التي دعت إلى إغلاق شوارع العاصمة لـ24 ساعة للمطالبة بإلغاء نتائج الإنتخابات وإعادة تنظيمها.وتشكك المعارضة بنتائج الإنتخابات، وأكد تحالف "صربيا ضد العنف"، أبرز إئتلاف معارض، أنه تم السماح لناخبين من صرب البوسنة المجاورة بالإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.وفي حديث لوكالة فرانس برس، قالت المشاركة في التحركات جوفانا كوستادينوف (19 عامًا): "لم تشهد صربيا منذ عقود عمليات ديموقراطية عادلة".وأضافت: "عندما بات يحق لي أخيرًا الإقتراع، لم يحترم صوتي وأشعر بالإهانة".