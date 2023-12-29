رئيس الوزراء التشادي يقدم إستقالته بعد صدور دستور جديد

رئيس الوزراء التشادي يقدم إستقالته بعد صدور دستور جديد

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو الجمعة أنه قدم إستقالته إلى الرئيس محمد إدريس ديبي بعد صدور دستور جديد الجمعة تم التصويت عليه عن طريق إستفتاء.



وقال كبزابو على منصة "إكس": "عملًا بالممارسات والأعراف في الجمهورية وبعد نشر الدستور اليوم، قدمت للرئيس الإنتقالي إستقالتي من منصب رئيس الوزراء وكذلك إستقالة حكومتي".



وبموجب هذه الإستقالة، سيتم تعيين رئيس وزراء جديد ما لم يعين صالح كبزابو مرة جديدة. وبعد تسمية رئيس للوزراء، تخضع الحكومة لتعديل وزاري.



والخميس، صادقت المحكمة العليا في تشاد بشكل نهائي على نتائج الإستفتاء على دستور جديد يفترض أن يمهد الطريق لإنتخابات في نهاية العام 2024 في الدولة الإفريقية التي يحكمها مجلس عسكري منذ عامين ونصف عام.



وبحسب النتائج النهائية، صوت 85,90% من المشاركين في الإستفتاء لصالح الدستور فيما صوت 14,10% ضده. وبلغت نسبة المشاركة في الإستفتاء 62,8%.



والدستور الجديد الذي يدعو إلى "دولة موحدة ولامركزية" لا يختلف عن الدستور الذي اعتمد من قبل إذ لا يزال رئيس الدولة يتمتع بالصلاحيات الأساسية ويمكنه الترشح للإنتخابات المقبلة.