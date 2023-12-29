مسؤول أممي رفيع: الضربات الروسية على أوكرانيا إعتداءات مروعة

مسؤول أممي رفيع: الضربات الروسية على أوكرانيا إعتداءات مروعة

دان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الجمعة "الإعتداءات المروعة" الروسية على أوكرانيا بعد ضربات واسعة النطاق خلفت 30 قتيلًا على الأقل بحسب كييف.



وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن أكثر من 100 شخص أصيبوا أيضًا في القصف الذي طاول مدارس ومستشفى للولادة ومحلات تجارية ومجمعات سكنية.



وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة محمد الخياري: "للأسف، الإعتداءات المروعة التي وقعت اليوم لم تكن سوى الأحدث في سلسلة من الهجمات المتصاعدة التي شنتها روسيا الإتحادية".



وأضاف الخياري: "يدين الأمين العام للأمم المتحدة بشكل لا لبس فيه، وبأشد العبارات الممكنة، الهجمات المروعة التي وقعت اليوم على مدن وبلدات في جميع أنحاء أوكرانيا. إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".