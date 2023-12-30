إسرائيل تنفذ ضربات في سوريا إثر سقوط صاروخين

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين أطلِقا منها على أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة مقتضبة: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل، سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة. الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار".



وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي أن المقذوفين الذين أطلِقا كانا صاروخين.