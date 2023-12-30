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إسرائيل تحصل على قذائف من واشنطن بموجب عملية بيع "طارئة"

أخبار دولية
2023-12-30 | 01:02
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إسرائيل تحصل على قذائف من واشنطن بموجب عملية بيع &quot;طارئة&quot;
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إسرائيل تحصل على قذائف من واشنطن بموجب عملية بيع "طارئة"

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147,5 مليون دولار.
    
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، إن "إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96,51 مليون دولار إلى 147,5 مليون دولار ويتطلب إخطارا جديدا".
     
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية"، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه، بحسب البيان الذي قال إن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي.
     

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