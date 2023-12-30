إطلاق مواطنَين كوريَين جنوبيَين اختُطفا قبل نحو ثلاثة أسابيع في نيجيريا

أُطلق مواطنَين كوريَين جنوبيَين خطفتهما مجموعة مسلحة غير معروفة في نيجيريا قبل نحو ثلاثة أسابيع، على ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السبت.



وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن الكوريَين الجنوبيَين اللذين اختُطفا في 12 كانون الأول في جنوب نيجيريا يعملان في شركة بناء تابعة لمجموعة دايوو.



وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن الرجلَين "نُقلا إلى منطقة آمنة بعد فحص طبي وهاتفا عائلتَيهما"، مشيرة إلى أنهما في حالة صحية جيدة.



ولم تحدّد ما إذا كانت عملية إطلاق السراح تمّت مقابل فدية.

