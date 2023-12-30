تركيا تعتقل 189 شخصا للاشتباه في صلتهم بداعش

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن السلطات التركية اعتقلت 189 شخصا في 37 إقليما اليوم السبت للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

