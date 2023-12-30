روسيا تعلن تدمير 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود في جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان وحداتها المضادة للطائرات دمرت 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود في جنوب البلاد أمس الجمعة، وأعلن حاكم المنطقة أن ذلك أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة.ولفتت الوزارة في بيان أن وحدات في منطقة بيلجورود أحبطت "محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي"، مضيفا أنه جرى إسقاط 13 صاروخا.وأشار الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف أن رجلا قتل عندما تعرض منزل للقصف.وقال إن "أربعة يعالجون من إصابات. وأشار إلى أن عشرة منازل تعرضت لأضرار في الهجوم فيما انقطعت إمدادات المياه في بيلجورود".ونشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطعا مصورا على تيليجرام لما وصفتها بأنها سماء بيلجورود ويظهر فيه حريق بمبنى واحد على الأقل.