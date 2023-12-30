مقتل وإصابة نحو 20 مقاتلا مواليًا لإيران​ خلال ضربات أميركية في ​البوكمال

كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل وإصابة نحو 20 مقاتلًا مواليًا لإيران في حصيلة أوّليّة، خلال 9 ضربات جوّيّة أميركيّة استهدفت مقرّات عسكريّة وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال ومحيطها، قرب الحدود السّوريّة- العراقيّة.



وأشارت المصارد إلى أنّ من بين القتلى عناصر من جنسيّات غير سوريّة، وأنّه جرى استهداف شحنة أسلحة وآليّات ومستودع للذّخيرة في مدينة البوكمال وريفها.