موافقة مبدئية لحماس على استئناف المحادثات بشأن اتفاق جديد لتأمين اطلاق رهائن

أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن وسطاء قطريين أبلغوا إسرائيل أن حماس وافقت من حيث المبدأ على استئناف المحادثات بشأن اتفاق جديد لتأمين إطلاق أكثر من 40 رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة تصل إلى شهر.



وبحسب موقع ايبسوس الاميركي، يتعامل المسؤولون الإسرائيليون مع الرسالة بحذر شديد ويقولون إنهم يأملون في الحصول على مزيد من التوضيح خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بالفعل.

