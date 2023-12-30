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القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة

أخبار دولية
2023-12-30 | 07:50
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القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة
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القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الحرب على قطاع غزة خلفت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث، مؤكدة أن إسرائيل أسقطت 29 ألف قنبلة دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع.

ولفتت الصحيفة الى أن القصف الإسرائيلي دمر تماما أو ألحق أضرارا بنصف مباني القطاع، فضلا عن قصف كنائس ومساجد ومصانع ومراكز تسوق وفنادق  ومسارح ومدارس.

وأكدت أن القصف الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية، جعلها جميعها غير قابلة للإصلاح.

هذا ونال القطاع الصحي نصيبه من الحرب الاسرائيلية، اذ أكد الاطباء في مستشفى ناصر في خان يونس انهم يعملون بنسبة 300 بالمئة من طاقتهم الكاملة وسط نقص في الإمدادات الطبية والأسرة للجرحى.

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