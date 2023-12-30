هذا ما بلغه عدد الشهداء والجرحى في غزة

أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، مقتل 21672 شخصًا، فيما أُصيب 56165، في الهجمات الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول.