ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الروسية الجمعة في أوكرانيا إلى 39 قتيلا

قُتل 39 شخصاً على الأقل في ضربات عنيفة شنتها روسيا صباح الجمعة على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.وكتب الرئيس الأوكراني على مواقع للتواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي، لدينا 39 قتيلًا للأسف"، متقدمًا "بتعازيه" إلى أقاربهم.