عشرة قتلى و45 جريحاً في ضربة أوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية

قتل عشرة أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في هجوم أوكراني السبت على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات عنيفة على أوكرانيا.



وقالت الوزارة الروسية على تطبيق تلغرام: "قتل تسعة بالغين وطفل في بيلغورود بقصف للجيش الأوكراني"، مضيفة أنّ 45 آخرين أصيبوا، بينهم أربعة أطفال.



