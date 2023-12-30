قتلى في غارات جوية على شرق سوريا

قُتل 19 مقاتلًا مواليًا لإيران وأُصيب آخرون بجروح، جراء غارات جوية رجّح المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أن تكون طائرات إسرائيلية نفّذتها، في شرق سوريا.



وأفاد المرصد بأن من بين القتلى أربعة مقاتلين من الجنسية السورية، إضافة إلى ستة آخرين يحملون الجنسية العراقية قُتلوا، في تسع غارات جوية، نفذتها طائرات يرجح أنّها إسرائيلية، في القرب من الحدود العراقية.