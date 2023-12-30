وزارة الدفاع السورية: استهداف إسرائيليّ لحلب

استهدفت إسرائيل مدينة حلب السورية، بضربة جوية، تسببت في وقوع بعض الخسائر المادية هناك، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إسرائيل نفّذت عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية واستهدفت عددًا من النقاط، جنوب مدينة حلب.



وفي القدس، أحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ عن التعليق.