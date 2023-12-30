وزارة الدفاع الروسية محذّرة: الضربة على بيلغورود لن تمر بدون عقاب

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنّ الهجوم الدامي على مدينة بيلغورود لن يمرّ بدون عقاب.وحمّلت الجيش الأوكرانيّ المسؤولية عنه.وأشارت الوزارة، على تلغرام، إلى تمكّنها من اعتراض صاروخَين ومعظم القذائف، التي أُطلقت على المدينة.