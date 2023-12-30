الجيش الإسرائيليّ يقتل فلسطينيًا يشتبه بتنفيذه عملية دهس في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيليّ فلسطينيًا بالرصاص، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



واشتبه الجيش الإسرائيليّ في قيامه بتنفيذ عملية دهس.



وقال الجيش إنّ جنوده قاموا بتحييد السائق، الذي نفّذ عملية دهس، في موقع عسكريّ، قرب مخيم الفوار إلى جنوب الخليل.



وأشار صحافيّ، في وكالة "فرانس برس" إلى أنّ جنودًا كانوا يقومون بتفتيش سيارة، بينما انتشرت مركبات عسكرية عديدة، في مكان الحادث.



ونقلت وزارة الصّحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية استشهاد المواطن محمد حسين اسماعيل مسالمة برصاص الاحتلال، عند مدخل مخيم الفوار.



كما أصيب شخص بجروح طفيفة، حسب قناة "كان" التلفزيونية العامة الإسرائيلية.

