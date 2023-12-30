هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت تقريرًا عن حادث وقع في اليمن

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا عن حادث وقع على بعد نحو 55 ميلًا بحريًا، جنوب غربي ميناء الحديدة، في اليمن.



وقالت الهيئة أنّ السلطات تحقق، في الأمر.



ونصحت الهيئة السفن العابرة بالحذر.