الحكومة الصينية تصف المرشح لمنصب رئيس تايوان بأنه "تصادمي" ومدمر للسلام

وصفت الحكومة الصينية المرشح الأبرز لمنصب رئيس تايوان المقبل بأنه "تصادمي" ومدمر للسلام بعد أن قال في مناظرة رئاسية إن سيادة واستقلال تايوان يخصان شعبها.



ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 كانون الثاني في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبه حالة من التوتر. وتكثف الصين ضغوطها العسكرية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان الخاضعة لحكم ديمقراطي.



وتعترض الصين بشكل خاص على لاي تشينغ-تي نائب رئيسة تايوان والمرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والذي يتقدم في استطلاعات الرأي بنسب متفاوتة قائلة إنه انفصالي خطير.