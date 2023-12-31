بيونغ يانغ ستطلق 3 أقمار صناعية إضافية وتستبعد المصالحة مع سيول

استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أي "مصالحة" مع كوريا الجنوبية في حين أعلن الحزب الحاكم عزمه على إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس عام 2024 حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.



وعقد حزب العمال الكوري الذي يتولى السلطة في بيونغ يانغ اجتماعا عاما لمدة خمسة أيام للجنته المركزية، وهو حدث في نهاية العام يتم خلاله تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه "تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استطلاعية إضافية في عام 2024" خلال الاجتماع الذي انتهى السبت.