القيادة المركزية الأميركية: الولايات المتحدة أسقطت صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية ان الولايات المتحدة أسقطت صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وقالت القيادة في منشور على موقع إكس، ان سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمرك أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة وأن المدمرة الأميركية جريفلي والمدمرة لابون استجابتا لطلب السفينة.



واضافت القيادة المركزية الأميركية إنه أثناء الرد على الهجوم، أسقطت المدمرة جريفلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.