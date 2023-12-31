العثور على ثلاثة مهاجرين مفارقين الحياة قبالة جزر الكانري وإنقاذ 15

عُثر على ثلاثة أشخاص مفارقين الحياة في مركب مكتظ بمهاجرين تم إنقاذهم السبت قبالة جزر الكناري، وفق ما أفاد مسؤولون في جهاز الإنقاذ البحري الإسباني.



تمكّن عناصر الإنقاذ من نقل 15 ناج من المركب الذي عُثر عليه في وقت متأخر بعد الظهر على بعد حوالى 314 كيلومترا جنوب جزيرة إل هييرو، وفق ما أفاد ناطق باسم أجهزة الطوارئ الإسبانية فرانس برس.



وتم نقل الناجرين الذين كان بعضهم يعاني من الجوع وانخفاض حرارة الجسم على متن مروية إلى إل هييرو.

