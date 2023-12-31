أوكرانيا تعلن إسقاط 21 من 49 مسيّرة أطلقت باتّجاه أراضيها ليلا

أعلنت كييف الأحد تدمير 21 من 49 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا ليلا، مضيفة أن ستة صواريخ موجّهة استهدفت أيضا مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد.



وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام بأن المسيّرات استهدفت خصوصا "خطوط الدفاع الأمامية ومنشآت مدنية وعسكرية ومرتبطة بالبنى التحتية في المناطق الواقعة على خط الجبهة". ولم توضح إن كانت الصواريخ الستة أصابت أهدافها.