روسيا تعلن استهدف "الجيش" الأوكراني ردّا على ضربة بيلغورود



أعلنت موسكو الأحد أنها استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية في سلسلة هجمات بمسيّرات نُفّذت ليلا، ردا على الضربة التي استهدفت مدينة بيلغورود قبل يوم.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها ضربت "مراكز صناعة قرار ومنشآت عسكرية" في مدينة خاركيف (شمال شرق) بعدما ذكرت كييف أنه تم استهداف مقاه ومبان سكنية وفنادق.