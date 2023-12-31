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بوتين في خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبدًا"
أخبار دولية
2023-12-31 | 07:27
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بوتين في خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبدًا"
بوتين في خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبدًا"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده "لن تتراجع أبدًا".
وقال بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة: "أثبتنا مرارًا أن بإمكاننا الإضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدًا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا"، بدون الإشارة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.
أخبار دولية
السنة:
"لن
نتراجع
أبدًا"
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