بوتين في خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبدًا"

بوتين في خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبدًا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده "لن تتراجع أبدًا".



وقال بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة: "أثبتنا مرارًا أن بإمكاننا الإضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدًا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا"، بدون الإشارة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.