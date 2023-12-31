عشرات القتلى بعدة هجمات في بوركينا فاسو خلال أسبوع

عشرات القتلى بعدة هجمات في بوركينا فاسو خلال أسبوع

قتل "عشرات" الجنود والمدنيين بهجمات شنها جهاديون خلال الأسبوع الماضي في شمال بوركينا فاسو خصوصًا، على ما أفادت من مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس الأحد.



واستهدفت أربع هجمات على الأقل تجمعات عسكرية منذ الأحد الفائت موقعة "عشرات القتلى" بحسب المصادر، فيما استهدفت السبت ثكنتان عسكريتان في شمال البلاد وشمال غربها، كما تعرضت ثكنة عسكرية أخرى في شمال البلاد لهجوم في 24 كانون الأول.