زلزال يضرب جزيرة جاوة الغربية في إندونيسيا

زلزال يضرب جزيرة جاوة الغربية في إندونيسيا

أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية ‭‬أن زلزالًا بقوة 4.8 درجة ضرب جزيرة جاوة الغربية اليوم الأحد.



وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد كيلومترين شمال شرقي سوميدانج في إقليم جاوة الغربية وعلى عمق خمسة كيلومترات.



ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو وفيات.