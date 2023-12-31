مقتل وزير فلسطيني سابق بغارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة

مقتل وزير فلسطيني سابق بغارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة



قتل وزير فلسطيني سابق الأحد بغارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ووزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وقالت وكالة "وفا": "إستشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة اليوم الأحد في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة".



وشغل سلامة الذي يعد مقربًا من حركة فتح، حزب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بين شباط 2005 وآذار 2006.



ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على مقتله.