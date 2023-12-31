إسرائيل تعين وزيرًا جديدًا للخارجية

إسرائيل تعين وزيرًا جديدًا للخارجية

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان إيلي كوهين، وفق ما أعلنت في بيان، في تعديل وزاري تم الترتيب له مسبقًا.



وبموجب هذا التعديل الوزاري، يعين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلًا من الوزير يسرائيل كاتس الذي سيعين في منصب وزير الخارجية بدلًا من كوهين، على أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست.



وجاء في البيان: "وافقت الحكومة على تعيين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية".



وأوضح البيان أن كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.