مقتل 11 قرويا في هجوم في النيجر

قُتل 11 شخصا نهاية الأسبوع في هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم جهاديون على قريتين قرب حدود النيجر مع بوركينا فاسو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.



وقالت الوزارة في بيان إن "إرهابيين على متن العديد من الدراجات النارية اقتحموا قريتي أمارا ولودجي" على بعد 30 كلم جنوب شرق بانكيلاري "وهاجموا مواطنين مسالمين وقتلوا 11 شخصا".



وأضافت أن "جنديا قتل وجُرح خمسة آخرون الجمعة في انفجار لغم لدى مرور مركبتهم في أورو غويلادجو على بعد 70 كلم عن نيامي".