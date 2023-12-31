الحوثيون يعلنون مقتل وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية في هجوم للجيش الأميركي على 3 زوارق

أعلنت حركة الحوثي اليمنية أن "الجيش الأميركي أقدم على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية ما أدى إلى مقتل وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية".وذكر المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو وكانت متجهة إلى موانئ فلسطين، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة".وأضاف: "عملية الاستهداف جاءت رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية".