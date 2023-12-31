وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى غزة في إطار ممر بحري مقترح من قبرص

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ان إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب "على الفور" في إطار ممر بحري مقترح من قبرص.



وحدد أربع دول أوروبية قادرة على المشاركة المحتملة في هذه العملية.



وقال كوهين": "حتى الآن هناك حصار بحري، وإذا جاءت سفينة (المساعدات) هذه من لارنكا، فسيكون ذلك بموافقتنا". وأضاف "سيكون بالطبع ممرا آمنا، إذ ليس لدينا أي نية لتعريض سفينة بريطانية أو فرنسية قادمة بالتنسيق معنا للخطر".