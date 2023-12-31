إيران تفرج عن سائح إسباني تحتجزه منذ أكثر من عام

أفرجت إيران عن آخر مواطن إسباني تحتجزه هو سانتياغو سانشيز كوخيدور الذي أوقفته في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بُعيد دخوله إلى البلد الذي شهد تظاهرات واسعة النطاق بعد وفاة الشابة مهسا أميني.



وقالت السفارة الإيرانية لدى إسبانيا على منصة "إكس": "يسرّ سفارة جمهورية إيران الإسلامية أن تعلن الإفراج عن سانتياغو سانشيز كوخيدور وهو المواطن الإسباني الوحيد المسجون في إيران".



وأضافت: "يأتي الإفراج عنه في إطار العلاقات الودية والتاريخية بين البلدَين وعملًا بالقوانين"، دون مزيد من التفاصيل.