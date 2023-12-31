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بعد هجوم حوثي على سفينة تابعة لها... شركة ميرسك الدنمركية للشحن توقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

أخبار دولية
2023-12-31 | 14:43
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بعد هجوم حوثي على سفينة تابعة لها... شركة ميرسك الدنمركية للشحن توقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة
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بعد هجوم حوثي على سفينة تابعة لها... شركة ميرسك الدنمركية للشحن توقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

أعلنت شركة ميرسك الدنمركية للشحن ان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة حاويات تابعة لها بالصواريخ والزوارق مما دفعها إلى وقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.
 
وأضافت أن طاقم ميرسك هانجتشو بخير ولا يوجد ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة التي واصلت رحلتها شمالا إلى ميناء السويس في 
مصر.
 

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