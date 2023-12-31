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جريحان بعملية طعن في الضفة الغربية والشرطة الاسرائيلية تقتل المهاجم
أخبار دولية
2023-12-31 | 15:06
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جريحان بعملية طعن في الضفة الغربية والشرطة الاسرائيلية تقتل المهاجم
أصيب شخصان بجروح طفيفة جراء عملية طعن نفذها فلسطيني قتل قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، على ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الطوارئ.
وأوضح المصدران أن الهجوم وقع قرب منطقة ميشور أدوميم الصناعية القريبة من مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية شرق القدس.
وأكدت الشرطة قتل منفّذ الهجوم من دون تحديد ما إذا كان قد قتل أو أصيب.
وأعلنت أجهزة الطوارئ أنها عالجت في مكان الحادثة شخصين أصيبا بجروح طفيفة، أشارت وسائل اعلام اسرائيلية إلى أنهما من حراس الأمن.
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