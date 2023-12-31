السلطات الإيطالية تحتجز سفينة اوشن فايكينغ 20 يوما

أوقفت السلطات الإيطالية سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية لمدة 20 يوما في باري (جنوب شرق إيطاليا) بتهمة تغيير مسارها بعد عمليات إنقاذ، حسبما أعلنت المنظمة غير الحكومية ومقرها مرسيليا جنوب شرق فرنسا.



وجاء في بيانها: "أوشن فايكينغ محتجزة للمرة الثانية خلال شهرين، وأنهت العام مثلما بدأ، مع عرقلة المساعدة الإنسانية في البحر بموجب قانون غير مجدٍ وتعسفي وتمييزي".



وبحسب المنظمة غير الحكومية، تتهم السلطات الإيطالية أوشن فايكينغ "بعدم احترام التعليمات بالتوجه دون تأخير وبأقصى سرعة وباتباع طريق مباشر نحو المكان الآمن" وكان في هذه الحالة ميناء باري الذي حددته لها.



وخلال ثلاث عمليات، أنقذت السفينة 244 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الأربعاء بينهم ثماني نساء، اثنتان منهن حوامل، و18 قاصرا غير مُرافَقين وأربعة أطفال دون الرابعة.

