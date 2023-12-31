زيلينسكي يعد في رسالته لمناسبة العام الجديد بـ"تدمير" القوات الروسية

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد الأحد "تدمير" القوات الروسية التي غزت بلاده قبل عامين تقريبا.



وقال زيلينسكي: "في العام المقبل سيعاني العدو الويلات"، مضيفا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024.





