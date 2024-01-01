الزعيم الكوريّ الشماليّ: لحشد الوسائل القوية لتوجيه ضربة ساحقة لأميركا

شدّد الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونج أون على القادة العسكريين، في البلاد، وجوب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إذا اختارتا المواجهة العسكرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وقال كيم إنّ خطر اندلاع مواجهة عسكرية، في شبه الجزيرة الكورية، يتزايد على نحو سريع، “بسبب المناورات العدائية، التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة”.

وأكّد أنّ ذلك يتطلب من البلاد أن تستعد جيدًا، لحماية نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله:”إذا اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلوا فتيل الحرب فعلينا حشد الوسائل القوية، لتوجيه ضربة ساحقة وتدميرهم تمامًا.”