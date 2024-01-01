تهانٍ أميركية صينية في المناسبة الـ٤٥ للعلاقات بينهما

تبادل الرئيس الصينيّ شي جين بينغ التهاني مع الرئيس الأميركيّ جو بايدن، في مناسبة مرور 45 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الصينية.

وقال شي إنّ “البلدين تجاوزا العواصف وتحركا للأمام، بشكل عام" وهو الأمر الذي عزز رفاهية

شعبيهما وساهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، في العالم.

ووصف شي إقامة علاقات، بين الصين والولايات المتحدة، بأنه حدث كبير، في تاريخ العلاقات الثنائية وفي العلاقات الدولية.

واتسمت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بالفتور، لكن مسؤولي إدارة بايدن زاروا بكين واجتمعوا مع نظرائهم لإعادة بناء

الاتصالات والثقة، في الأشهر التي سبقت قمة مهمة، بين شي وبايدن، في سان فرانسيسكو.

ورأى شي أنّ القِمة حددت اتجاه العلاقات، بين البلدين، في ظل رؤية موجهة، نحو المستقبل.

وأبدى استعداده للعمل مع الرئيس بايدن، لمواصلة توجيه وإدارة العلاقات الصينية الأميركية، لصالح الصين والولايات المتحدة والشعبين وتعزيز قضية السلام والتنمية، في العالم.