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انذار من تسونامي محتمل بعد زلزال كبير في وسط اليابان
أخبار دولية
2024-01-01 | 02:44
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انذار من تسونامي محتمل بعد زلزال كبير في وسط اليابان
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجات وسط اليابان الاثنين وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت غ): "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".
أخبار دولية
تسونامي
زلزال
اليابان
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