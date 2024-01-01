الجيش الأوكراني: هجوم روسي استهدف البنية التحتية لميناء أوديسا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على أوديسا الليلة الماضية استهدف البنية التحتية للميناء وأسفر عن اندلاع حريق في أحد الأرصفة.



وقالت القيادة العسكرية الجنوبية للجيش الأوكراني عبر تطبيق تيليغرام: "الأولوية الواضحة للعدو تظل البنية التحتية لميناء أوديسا، تم توجيه عدد كبير من الطائرات المسيرة من البحر إلى المنطقة الساحلية".



وأفادت بأنه تم إخماد الحريق على الفور، ولم تقع إصابات.