الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال

أكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية هزت وسط اليابان الاثنين.



وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي: "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".